Óscar Ruiz: debut a los 65′ y gol a los 69′ en el EC Juventude

La Serie A finalizó el lunes la jornada inaugural de la temporada 2022. En el estadio Alfredo Jaconi de la ciudad de Caxias do Sul, en el estado de Rio Grande do Sul, el EC Juventude enfrentó al RB Bragantino, perteneciente al Grupo Red Bull, que envió a Libertad una oferta de US$ 10.000.000 por Julio Enciso, en el último juego de la primera fecha.

Con el partido, ya en el segundo período, igualado 1-1, el entrenador del local, Eduardo Baptista, llamó a Óscar Ruiz, quien llegó a préstamo del Bahía. El paraguayo ingresó a los 65′ en reemplazo de Capixaba y en la primera jugada ofensiva en la que participó, cuatro minutos después de pisar el campo, el ex Cerro Porteño marcó el 2-1 parcial.

El Juve, con Isidro Pitta con desde los 71′, no pudo sostener la diferencia y sufrió, a poco del cierre, un tanto en contra. Paulo Roberto anotó en propia valla y sentenció el empate 2-2 para que ambos sumen un punto en el certamen brasileño, que lidera el Sao Paulo, el Coritiba de Gustavo Morínigo, Corinthians, el Atlético Mineiro de Junior Alonso, Ceará, Avaí y Cuiabá.

Goles del empate 2-2 entre EC Juventude y RB Bragantino