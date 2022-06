Omar Alderete se despidió del Valencia

Omar Alderete, jugador paraguayo de 25 años, se despidió del Club Valenciano a través de un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, donde se mostró agradecido con la afición y sus compañeros de equipo, y trayendo a colación su parecer acerca de la salida.

“Me voy encantado con el club, con la gente, con la ciudad!. No me queda más que agradecerle a todos por cómo me recibieron y por el cariño que me dieron y me dan desde que llegué . A la gente del club, a mis compañeros y a los amigos que hice!. Me hubiese encantado continuar pero lastimosamente el fútbol tiene estas cosas”.

“De corazón le deseo todo lo mejor al club de acá en adelante!. Nos vemos pronto y Amunt Valencia”, expresó el ex Cerro Porteño.

Lea más: LaLiga presenta una denuncia ante la UEFA contra el PSG.

El pase de Alderete sigue perteneciendo al Hertha Berlín de Alemania, debido a que el Valencia no efectuó la compra. El periodista español, Carlos Bosch, habló con el Cardinal Deportivo y describió algunos factores que impidieron la adquisición.

“Alderete, fue una petición del entrenador anterior, la petición de Gatusso es un central rápido en campo abierto, sabemos que esa no es la especialidad del paraguayo”.

“El Valencia puso dos condiciones para que la compra sea obligatoria; la primera, que Alderete jugara 25 partidos (se cumplió) y la otra, que el equipo clasificara a una competición europea (no se cumplió). Al no darse uno de los requisitos, la compra no es obligatoria”.

“Me consta que hay un seguimiento por parte del Atlético de Madrid, el Villarreal y el Sevilla”, sentenció el periodista.

Lea más: La tabla y a cuántos puntos quedó Cerro Porteño de Libertad.