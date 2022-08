Alexis Sánchez: “Cuando voy a un lugar quiero ganar”

El Olympique Marsella anunció oficialmente a Alexis Sánchez, quien hizo referencia a la llegada a la Ligue 1. “Es un equipo que tiene mucha historia, el más grande de Francia, el único que ha ganado la Liga de Campeones, pero hace años que no ganan un título. Es un reto para mi poder ganar algo grande. Cuando voy a un lugar es porque quiero ganar”, expresó el chileno.

Sánchez, quien llega al Marsella después de vestir las camisetas del Barcelona, Arsenal, Machester United e Inter de Milán, aseguró que en todos los clubes en los que jugó ha levantado trofeos. “Fui al Inter que hacía once años que no ganaba un título y lo ganamos. Aquí hace mucho que no ganan nada, me lo planteo como un reto personal”, indicó.

El atacante reconoció no conocer mucho el club, aunque señaló Lucien Agoumé, con quien jugó en Italia, terminó de convencer con relación la importancia del Olympique en Francia. “Me gusta la presión, para poder hacer fáciles las cosas difíciles. Tengo siempre como meta ganar cosas, mejorar en el día a día, en cada entrenamiento. La presión forma parte de mi carrera”, agregó.

Sánchez, quien firmó por una temporada, reconoció que aterriza en un equipo con mucha competencia en el sector ofensivo: están Gerson, Dimitri Payet, Milik y el turco Cendig Under. “Yo tendré que mejorar y todo el equipo tendrá que hacerlo porque queremos ganar”, finalizó el trasandino, que la semana pasada abandonó contractualmente el Inter.