Ten Hag confirma la frustración de Cristiano Ronaldo

El técnico holandés, que atendió a los medios antes del compromiso de Europa League de este jueves contra el Omonia, no dio ni un minuto a Cristiano en la derrota por 6-3 ante el Manchester City de este domingo.

“No veo que esté infeliz. Está feliz, entrenando bien y disfruta " , dijo Ten Hag. " No tiene nada que ver su futuro, su situación (de suplente) no tiene que ver con lo que pase en enero o el año que viene. Él quiere jugar y le molesta cuando no está en el campo " , explicó el holandés.

Cristiano, titular indiscutible la temporada pasada, solo suma tres titularidades esta campaña, dos de ellas en Europa League, lo que ha reducido su aportación al equipo.

El astro portugués, que pidió salir en verano para poder disputar la Champions League, solo ha marcado un gol en ocho partidos.

Hoy, por la Europa League

Cristiano Ronaldo está convocado para jugar hoy ante el Omonia por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League.

Principales juegos de hoy por Europa League:

13:45 Omonia-Manchester United (ESPN);

13:45 Sheriff Tiraspol-Real Sociedad (ESPN2);

13:45 Sturm Graz-Lazio (ESPN3);

16:00 Arsenal- Bodo/Glimt (ESPN2);

16:00 Roma-Betis (ESPN).