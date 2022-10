La situación de Gimnasia y Ramón Sosa: “Lo compraron y nunca pagaron por él”

El representante de futbolistas, Daniel Campos, dio detalles acerca de la situación contractual de Ramón Sosa con Gimnasia y Esgrima de la Plata del fútbol argentino. El “Lobo” había comprado el 40 por ciento del pase del ex Olimpia y Atlético Tembetary, con un contrato de tres años hasta el 2024.

“Veremos si conseguimos una oferta, vienen consultas de Estados Unidos y Europa, pero todavía no hay nada formal. Nosotros hicimos la operación para solucionar la deuda de Olimpia. Sin haber comprado al jugador, Olimpia estaría ganando un dinero importante”.

Lea más: Olimpia y Libertad, por seguir en la pelea del Clausura

“Lastimosamente salió mal, porque Gimnasia no pagó y ahora estamos en una demanda. El club no le pagó a nadie, ni a Tembetarý, ni a Olimpia. Compraron un jugador, lo disfrutaron y no pagaron nada. Ahora van a asumir las consecuencias, Olimpia tiene el fallo de la FIFA, Gimnasia creo que no puede contratar”, expresó el agente.

Lea más: Fernando Jubero, hasta fin de año en Guaraní

Recordando que el futbolista de 23 años forma parte fundamental del esquema de Néstor “Pipo” Gorosito y lleva 6 goles en el año. Su equipo está en la sexta posición de la Liga Profesional Argentina con 40 puntos, a 5 del líder Boca Juniors.