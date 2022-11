Ángel Romero: despedida de Cruz Azul y ¿vuelta al Corinthians?

Ángel Romero no continuará en el Cruz Azul de México y abre la puerta del retorno al Corinthians de Brasil. El paraguayo disputó una temporada en La Máquina, con la que conquistó la Supercopa de la Liga MX 2022. “Solo me quedan palabras de agradecimiento”, escribió el ex Cerro Porteño en redes sociales.