Jack Grealish: “La próxima vez que juegue contra Miguel Almirón, le mostraré más respeto”

Jack Grealish disputa el Mundial Qatar 2022 con Inglaterra. En la concentración en Doha, el atacante de 27 años conversón con The Guardian. La entrevista giraba en torno al futbolista, al Manchester City y a la selección en la Copa del Mundo, pero en un momento de la charla con el periodista David Hytner, el ex Aston Villa solicitó hablar de un tema: Miguel Almirón.

“¿Sabes que? En realidad no me han preguntado sobre eso y déjenme abordarlo”, comenzó Grealish, quien en los festejos de campeón de la Premier League 2021-2022, había realizado un comentario con un tono de burla hacia el paraguayo, que en el actual temporada, suma 8 goles en 15 presentaciones con el Newcastle y es uno de los goleadores del campeonato.

“Me gusta divertirme y me dejo llevar por la corriente, pero a veces hago cosas estúpidas de las que me arrepiento. La próxima vez que juegue contra él, mostraré el mayor respeto porque eso es lo que ha hecho en una situación en la que probablemente no tenía que hacerlo. Espero que siga anotando”, señaló Grealish, quien reveló que envío disculpas a Almirón por medio de Matt Targett.

Grealish contó que pidió a Targett, ex compañero en el Aston Villa, poder enviar las disculpas. “Matt simplemente dijo: ‘Jack, es un niño encantador, es inofensivo y no habla mucho inglés... realmente no se molestará’”, mencionó, aclarando que tampoco quiso pedir perdón en las redes sociales “porque cavas un hoyo más grande y he estado allí con otras cosas”.

Almirón fue elegido “El Jugador del mes” y también fue autor del “Mejor Gol del mes” de octubre de la Premier League. Durante la premiación, el ex Cerro Porteño fue consultado por aquellas palabras de Grealish. “Jack es un gran jugador y le deseo siempre lo mejor. No pasa por los comentarios. Esto es trabajo y mucho trabajo”, había comentado el zurdo de 28 años.

Grealish fue consultado por esta respuesta de Almirón. “Pensé: ‘Qué tipo’. Porque si ese fuera yo y alguien hubiera dicho eso sobre mí, probablemente habría sido al revés y habría dicho: ‘A la mierda’. No me di cuenta de que era un video en vivo, pero incluso en privado no debería haberlo dicho porque es un compañero de profesión”, finalizó el inglés.