Números del Mundial

* Francia disputará hoy su séptima semifinal. Los “Bleus” perdieron en las semifinales de Suecia 58, España 82 y México 86, pero luego ganó los duelos de la misma instancia de Francia 98, Alemania 2006 y Rusia 2018, mientras que Marruecos será la selección número 25 en debutar en esta ronda.

* Julián Álvarez (22 años, 317 días) es el jugador argentino más joven en anotar múltiples goles en fase KO del Mundial desde Carlos Peucelle en el Mundial 1930 (21 años, 316 días).

* Selecciones con más penales a favor en una misma edición de la Copa del Mundo: Con 4: Portugal en 1966, Holanda en 1978, Argentina en 2022.

* El argentino Lionel Messi igualó al inglés Harry Kane como jugador con más penales lanzados (5) en la historia de la Copa del Mundo (sin contar tandas de desempate).

* Messi se ha convertido en el 6° jugador de la historia de la Copa del Mundo que logra marcar en octavos, cuartos y semifinales de una misma edición.

* Messi, que en sus cuatro anteriores participaciones mundialistas no había conseguido marcar en partido de eliminatorias, se equipara en este logro con los italianos Salvatore Schillaci (1990) y Roberto Baggio (1994) , el búlgaro Hristo Stoichkov (1994), el croata Davor Suker (1998) y el neerlandés Wesley Sneijder (2010).

* Luka Modric es solo el 4° jugador que comienza seis partidos en un solo torneo de la Copa del Mundo con 37 años o más, después del brasileño Nilton Santos en 1962, el arquero italiano Dino Zoff en 1982 y el portero inglés Peter Shilton en 1990.

* Récord. Argentina nunca perdió una llave eliminatoria de semifinales de Copa del Mundo: Mundial Uruguay 1930 vs. Estados Unidos (6-1). México 1986 vs. Bélgica (2-0). Italia 1990 vs. Italia (1-1 y 4-3 por penales). Brasil 2014 vs. Países Bajos (0-0 y 4-2 por penales). Qatar 2022 vs. Croacia (3-0).