Números del Mundial

* 3: la selección que gane la final de mañana conquistará el tercer título mundial y escalará al cuarto puesto histórico detrás de Brasil (5) y de Alemania e Italia, ambas con cuatro coronaciones.

Lea más: Fichas de las finales de Argentina

* 3,66: el promedio de gol en las finales (considerando también el 2-1 de Uruguay ante Brasil en 1950).

* 4: será el cuarto partido entre Argentina y Francia en la Copa del Mundo. La “albiceleste” ganó los dos primeros (1-0 en 1930 y 2-1 en 1978), mientras que los “Bleus” se impusieron por 4-3 en octavos de final de Rusia 2018.

* 6: las finales de Argentina, la misma cantidad que Italia. Sólo Alemania (8) y Brasil (7) jugaron más.

* 10: las finales previas entre una selección europea y una sudamericana. El historial favorece al representante de la Conmebol con 7 victorias.

* 21: la cantidad de finales en duelos directos al cabo de 22 ediciones. La definición de 1950 entre Brasil y Uruguay fue el último partido consagró a la “Celeste” cerrando el grupo final de cuatro equipos.

* Las finales de Argentina: 1930 vs. Uruguay (perdió 4-2). 1978 vs. Holanda, hoy Países Bajos (ganó 3-1 en prórroga). 1986 vs. Alemania (ganó 3-2). 1990 vs. Alemania (perdió 1-0). 2014 vs. Alemania (perdió 1-0 en prórroga). 2022 vs. Francia. (Fuente: ANSA).