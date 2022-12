“Fue una actuación soberbia”: Un histórico de la Premier League rendido a los pies de Miguel Almirón

La Premier League habla de Miguel Almirón. El paraguayo regresó intacto de la pausa generada por el Mundial Qatar 2022. El zurdo mantiene la racha goleadora y solo tardó 7 minutos en convertir en la reanudación del certamen más importante del planeta. Fusionando velocidad, pase, control y definición, marcó el 2-0 parcial de la goleada 3-0 del Newcastle sobre el Leicester.

Posterior al triunfo por la ronda 17 en el King Power, el goleador histórico del torneo inglés y un referente de las Urracas como de la selección de Inglaterra quedó rendido a los pies de Almirón. En el programa Match of the Day de la BBC, el ex jugador Alan Shearer alabó al ex Cerro Porteño, que llegó a los 8 goles en 9 partidos, sumando 9 tantos en 16 presentaciones.

“Fue una actuación soberbia”, comenzó Alan Shearer cuando analizó el rendimiento de Almirón. “Nueve (goles) en dieciséis (partidos) esta temporada. Le tomó nueve (goles en las tres temporadas pasadas) y ciento diez (partidos) antes de conseguir eso”, añadió el máximo artillero de la Premier League con 260 tantos, cifra que nadie logró alcanzar hasta el momento.

“La mejora en él y en muchos de los que estaban allí antes de que Eddie (Howe) llegara... merece un gran crédito, qué trabajo está haciendo. Y sí, ¡segundo en la liga!”, celebró Shearer, quien vistió la camiseta del Newcastle desde 1996 hasta 2006. “Almirón y Joelinton, lo que aportan a este equipo, la energía, el entendimiento que tienen con sus dos laterales”, cerró el ex futbolista.

El gol de Almirón desde todos los ángulos