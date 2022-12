Pelé: un mes en el hospital y en la lucha por su vida

Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, completa este jueves un mes en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo. El ex jugador del Santos y de la selección de Brasil no tiene previsión de alta y continúa en la lucha contra el avance del cáncer de colon, diagnosticado en 2021. El astro del fútbol de 82 años está acompañado por su esposa e hijos.

Lea más: Pelé no responde a la quimioterapia y es trasladado a cuidados paliativos

El último reporte médico del sanatorio fue el 21 de diciembre, cuando los médicos señalaron que la “enfermedad oncológica” presentaba una “progresión” y que requería “mayores cuidados” relacionados con “disfunciones” en los riñones y el corazón. Los medios brasileños señalan que cáncer llegó al hígado y al pulmón, información que no fue aún confirmada.

Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, ingresó al centro médico el pasado 29 de noviembre para, en principio, revaluar el tratamiento de quimioterapia contra el tumor en el colon del cual fue operado en septiembre de 2021. Posteriormente, informaron que también estaba tratándose una infección respiratoria”, consecuencia del covid-19 .

La familia está pegada a Pelé. Dos de sus hijas están compartiendo en redes sociales los sentimientos sobre “estos momentos difíciles de explicar”, mientras su padre sigue hospitalizado y, según algunos relatos de la prensa local, sedado. “Mucha tristeza y desespero” con otros en los que reviven “recuerdos divertidos , fue otro posteo de Kely Nascimento en Instagram.

“Lo que más aprendemos de todo esto es que tenemos que acercarnos unos a otros y mantenernos cerca. Esa es la única forma en que todo vale la pena”, continuó Kely, quien acompañó el desahogo con una foto en la que aparece con su hermana Flavia y dos de los nietos de O Rei, hijos de Sandra Regina, la hija que Pelé reconoció por decisión judicial y que murió de cáncer en 2006.