Video: Cristiano Ronaldo fue presentado como nuevo jugador del Al Nassr

Cristiano, que llegó anoche a Riad junto a su familia, anunció que ya ha realizado el reconocimiento médico antes de incorporarse a los entrenamientos del club, uno de los mejores de la liga saudí.

El quíntuple ganador del Balón de Oro acordó la rescisión de su contrato con el Manchester United en noviembre, justo antes del inicio de la Copa del Mundo de Qatar, en la que como capitán de Portugal, llegó a cuartos de final, siendo eliminada por Marruecos.

Ronaldo, que tiene el récord de goles inscritos en la Liga de Campeones y es el máximo anotador del fútbol de selecciones, aseguró que el fútbol ha cambiado mucho en los últimos veinte años, poniendo como ejemplo la reciente victoria en el Mundial de Arabia Saudita sobre Argentina, que al final se llevó el título.

“Para mí, venir a Arabia Saudita no es el final de mi carrera. Y para ser honesto, no me preocupo en absoluto de lo que pueda decir la gente”, insistió.