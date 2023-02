Pep Guardiola confirmó que no abandonará el Manchester City

Pep Guardiola confirmó que no renunciará al Manchester City a pesar de las acusaciones que formuló la Premier League contra el club. El técnico habló por primera vez desde que el certamen inglés anunciara el lunes pasada una investigación que realiza desde marzo de 2019 y por la que responsabiliza a la entidad de cometer irregularidades financieras en la década pasada.

Pese a esta situación, que Guardiola ya vivió en cierto modo en 2020 cuando fueron apuntados por la UEFA, el DT de Sampedor aseguró que no dejará a los Ciudadanos. “No me voy, eso te lo puedo asegurar. Quiero quedarme más que nunca. Después de muchos, muchos años en la Premier League, no me quiero ir”, expresó Pep, quien en noviembre renovó hasta 2025.