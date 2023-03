Arsenal marca 4 goles y saca 5 puntos de ventaja en la Premier

El joven inglés Bukayo Saka (40′), el brasileño Gabriel Martinelli (45′ y 80′) y el noruego Martín Odegaard (71′) anotaron los goles para los Gunners, que alcanzan los 60 puntos, por los 55 de los ‘Citizens’.

* En otro cotejo de regularización, Liverpool venció en casa 2-0 al Wolverhampton y subió al 6° lugar con 39 puntos, a seis del Tottenham, que ocupa el cuarto puesto, el último que da acceso a la Champions.

El zaguero neerlandés Virgil van Dijk (73′) y el ariete egipcio Mohamed Salah (77′) anotaron para los Reds, que todavía tienen un partido pendiente.

* Posiciones: Arsenal 60, Man. City 55, Man. United 49, Tottenham 45, Newcastle 41, Liverpool 39, Fulham 39, Brighton 35, Brentford 35, Chelsea 31.

Copa de Inglaterra: Man. United, a cuartos de final

El Manchester United se clasificó para los cuartos de final de la Copa de Inglaterra (FA Cup), tras vencer ayer en Old Trafford 3-1 al West Ham, con gol del argentino Alejandro Garnacho que evitó la prórroga rompiendo el 1-1 en el minuto 90.

Aparte del triunfo de los ‘Diablos Rojos’, flamantes campeones de la Copa de la Liga el domingo pasado ante el Newcastle, los duelos de este miércoles depararon varias sorpresas, como las eliminaciones del Southampton ante un equipo de la cuarta división inglesa, y sobre todo la del Tottenham ante el Sheffield United.

Resultados: Southampton 1-Grimsby Town 2; Burnley 1-Fleetwood 0; Man. United 3-West Ham 1; Sheffield United 1-Tottenham 0. Martes: Stoke 0-Brighton 1; Leicester 1-Blackburn 2; Fulham 2-Leeds 0; Bristol 0- Man. City 3.

Los cuartos de final

El Brighton del paraguayo Julio Enciso, que el martes derrotó 1-0 al Stoke City, enfrentará en cuartos de final de la FA Cup al Grimsby Town, un equipo de la 4ª División, según el sorteo realizado anoche.

Los otros duelos de cuartos: Manchester City vs. Burnley; Manchester United vs. Fulham; Sheffield United vs. Blackburn.

Los partidos se disputarán entre 18 y 19 de marzo.