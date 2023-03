Paliza histórica del Liverpool al Manchester United: ¡7-0!

La Premier League no deja de defraudar y de demostrar que es la mejor liga del mundo. En la fecha en la que el Newcastle de Miguel Almirón perdió 2-0 contra el Manchester City y el Brighton de Julio Enciso goleó 4-0 al West Ham, hubo una paliza histórica: en el clásico del fútbol inglés, el Liverpool goleó 7-0 al Manchester United en Anfield. Sí, 7-0. ¡Sí, siete a cero!.

Demoledor, como si estuviese preparando la maquinaria para buscar como sea la remontada contra el Real Madrid (2-5) por los octavos de final de la Liga de Campeones (miércoles 15, 17:00). Los Reds no solo vencieron sino que también humillaron a los Diablos Rojos, que no perdían por este resultado desde 1930, cuando cayó ante el Aston Villa. Cuatro años antes, otro 0-7 vs. Blackburn.

El United había encadenado cuatro triunfos entre la Premier League (3-0 al Leicester), la Europa League, eliminando al Barcelona; la Copa de la Liga de Inglaterra, vencieron a las Urracas de Almirón en la final y la Copa de Inglaterra, avanzando a cuartos de final (3-1 vs. West Ham), pero esta derrota, más allá de cortar la racha, hiere, toca el orgullo, la verguenza y la historia.

Por su lado, el equipo de Jurgen Klopp fue demoledor por la fecha 26 del certamen: pasó de marcar solo un gol en el período inicial a convertir los seis restantes en la etapa complementaria. Dobletes del neerlandés Cody Gakpo (43′ y 50′), el uruguayo Darwin Núñez (47′ y 75′) y el egipcio Mohamed Salah (66′ y 83′) y un tanto del brasileño de Roberto Firmino.