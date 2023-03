Gerardo Martino rechazó la oferta para dirigir a Boca Juniors

Gerardo Martino rechazó la oferta de Boca Juniors, informó el periodista de ESPN, Martín Arevalo. El ex entrenador de Libertad, Cerro Porteño y la selección paraguaya no asumirá en el Xeneize de Bruno Valdez y Óscar Romero, que hace un par de días destituyó a Hugo Ibarra. Por el momento, el equipo es conducido por el interino Mariano Herrón.

“Aceptó negociar, charlar. ‘Tata’ estudió mucho la propuesta. Habia motivos por los que sí y motivos por los que no. Lo pensó, lo meditó con los suyos, y Tata Martino acaba de darle una respuesta a Boca: ‘Lo agradezco, pero no’. No hay más charlas. Tema terminado”, agregó Arévalo en su cuenta de Twitter, asegurando que no habrá más conversaciones con el estratega.

Martino había conversado con el Consejo de Fútbol del club argentino, encabezado por Juan Román Riquelme, pero terminó diciendo que no a la propuesta presentada por los responsable de la institución. A partir de ahora, los de La Boca deben buscar otro candidato: el objetivo, según los medios argentinos, es un DT de experiencia.