Equipos paraguayos buscarán seguir en la buena senda en la Copa Libertadores

Mientras Libertad y Cerro Porteño saldrán el jueves en procura de su segunda victoria, Olimpia saldrá mañana a perseguir su primer triunfo.

Programa de partidos con los árbitros para esta semana:

-Partidos para martes 18:

* Grupo B: 18:00 Internacional vs. Metropolitanos, en Porto Alegre. Árbitro: Yael Falcón (Arg).

* Grupo D: 18:00 Fluminense vs. The Strongest, en Río de Janeiro. Árbitro: Carlos Ortega (Col).

* Grupo H: 20:00 Olimpia vs. Patronato, en Asunción. Árbitro: Raphael Claus (Bra).

* Grupo F: 20:00 Boca Juniors vs. Deportivo Pereira, en Buenos Aires. Árbitro: Andrés Matonte (Uru).

* Grupo G: 20:00 Athletico Paranaense vs. Atlético Mineiro, en Curitiba. Árbitro: Pablo Echavarría (Arg).

* Grupo E: 22:00 Independiente del Valle vs. Liverpool, en Quito. Árbitro: Ángel Arteaga (Ven).

-Partidos para miércoles:

* Grupo B: 18:00 Nacional (Uru) vs. Independiente Medellín, en Montevideo. Árbitro: Darío Herrera (Arg).

* Grupo F: 20:00 Colo Colo vs. Monagas, en Santiago de Chile. Árbitro: Anderson Daronco (Bra).

* Grupo D: 20:00 River Plate vs. Sporting Cristal, en Buenos Aires. Árbitro: Jhon Ospina (Col).

* Grupo A: 20:30 Flamengo vs. Ñublense, en Río de Janeiro. Árbitro: Wilmar Roldán (Col).

* Grupo E: 20:30 Corinthians vs. Argentinos Juniors, en Sao Paulo. Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven).

* Grupo C: 22:00 Barcelona vs. Bolívar, en Guayaquil. Árbitro: Kevin Ortega (Per).

-Partidos para jueves:

* Grupo A: 18:00 Racing Club vs. Aucas, en Buenos Aires. Árbitro: Christian Ferreyra (Uru).

* Grupo H: 20:00 Atlético Nacional vs. Melgar, en Medellín. Árbitro: Wilton Sampaio (Bra).

* Grupo C: 20:00 Palmeiras vs. Cerro Porteño, en Sao Paulo. Árbitro: Fernando Rapallini (Arg).

* Grupo G: 22:00 Libertad vs. Alianza Lima, en Asunción. Árbitro: Facundo Tello (Arg).