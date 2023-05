Messi hace doblete en los Premios Laureus

Messi, de 35 años, es el primero en ganar dos premios en una misma edición de los Laureus, destacaron los organizadores. La selección argentina de fútbol, campeona del mundo en Qatar 2022, ganó el Premio Laureus a mejor equipo de 2022 por delante del Real Madrid y los Golden State Warriors, de la NBA.

Lea más: Los Premios Laureus, un bálsamo para Messi y un espaldarazo para Alcaraz

“Es un honor, todavía mayor porque los Premios Laureus tienen lugar este año en París, la ciudad que me ha acogido con mi familia desde que llegamos en 2021. Doy las gracias a todos mis compañeros de equipo, no solo a los de la selección nacional sino también a los del PSG. No habría conseguido nada solo y me alegro de poder compartir todo esto con ellos” , afirmó Messi.

El atacante del PSG, siete veces ganador del Balón de Oro, ya había conquistado el Premio Laureus a mejor deportista del año en 2020, pero entonces lo había compartido con el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1.

* El argentino, que el lunes regresó a los entrenamientos con el París SG tras seis días suspendido de empleo y sueldo por un viaje promocional no autorizado a Arabia Saudita, superó en las votaciones a Kylian Mbappé, Rafa Nadal, Steph Curry, Max Verstappen y Mondo Duplantis.

* La atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, campeona del mundo de 100 metros por quinta vez el pasado año en Eugene (Estados Unidos) , fue premiada como la mejor deportista del año.

* El tenista español Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022 y número uno del mundo más joven de la historia, fue premiado como revelación del año.

* El futbolista internacional danés Christian Eriksen fue recompensado como el regreso más destacado, por haber retomado su carrera de alto nivel en el fútbol inglés después de sufrir un paro cardíaco durante un partido de la Eurocopa en 2021