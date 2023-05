Vídeo: Guardiola y “el legado es que la pasamos de puta madre”

El Manchester City agigantó su historia con Pep Guardiola, pero a pesar de los múltiples títulos locales que conquistaron desde 2018, la gran deuda continúa siendo la Champions League. Y en la víspera de la revancha de las semifinales con el Real Madrid, el español fue consultado sobre el legado que dejaría en el club inglés en caso de conquistar el certamen europeo.

“Mi legado ya es excepcional, no somos estúpidos y sabemos lo importante que es el partido de mañana, por el rival, por la competición, por muchas cosas, tenemos que disfrutar el momento, ser conscientes de lo afortunados que somos de estar aquí”, expresó Guardiola en la rueda de prensa previa al choque contra el Merengue, el miércoles a las 15:00 en el Etihad.

“El legado es que nos los hemos pasado de puta madre. Durante cinco o seis años, ganamos muchas cosas y jugamos muy bien y que se recuerde, eso es lo importante. En Europa si no ganamos la Champions no nos van a recordar, pero nos lo pasamos muy bien. En seis años aquí me lo he pasado teta. Eso es lo mejor que te puede pasar”, aseguró el DT catalán.

Pep Guardiola y su legado en el City