¡Milito llamó a una figura mundial para jugar con Gabriel Ávalos en Argentinos!

Bomba en el fútbol argentino: Gabriel Milito llamó a Andrés Iniesta para jugar en Argentinos Juniors. Hace unos días, el ex Barcelona anunció la salida de Vissel Kobe de Japón, donde aún tenía contrato, pero a causa de no jugar por decisión técnica, prefirió abandonar el club. Inmediatamente, el DT del Bicho, ex compañero del mediocampista español, alzó el teléfono.

La noticia fue adelantada el jueves por el periodista argentino Ariel Helueni y este viernes, la cuenta de redes sociales de equipo en el que militan los paraguayos Juan José Cardozo, Pablo Gamarra y Gabriel Ávalos, comenzó a publicar sobre Iniesta y Milito. “Te esperamos”, fue el primer tuit. “La 5, la 8, la 10. La que vos quieras. No vemos en un días por acá”, apostó.

Andrés Iniesta: “Quiero seguir jugando”

“Tengo muchas ganas de seguir jugando, de seguir compitiendo. Pero a veces los caminos se separan. Siento que las prioridades del entrenador son otras y lo asumo. Espero haber estado a la altura de las circunstancias…”, expresó Iniesta, el 25 de mayo, en una conferencia de despedida del Vissel Koke. “Quiero seguir jugando, me siento con la capacidad”, añadió.

Iniesta, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, jugó en Japón desde 2018, conquistando la Copa del Emperador y la Supercopa de Japón en 2019 y 2020, respectivamente. El futbolista de 39 años compartió con Milito en el Blaugrana del 2007-2008 al 2010-2011, celebrando seos títulos locales y cuatro internacionales, incluyendo el histórico sextete con Pep Guardiola.