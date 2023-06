¿Qué dijo Demichelis sobre Robert Rojas y las declaraciones de su representante?

Con la ausencia de Robert Rojas, quien venía siendo titular, River Plate superó ayer a Instituto de Córdoba por 3-1 en el estadio Monumental para seguir siendo líder en la Liga Argentina.

En el post-partido, Martín Demichelis fue consultado sobre la exclusión del paraguayo y las declaraciones de su representante, Diego Serrati, quien había expresado que Rojas ya había “cumplido un ciclo” en el Millonario y que buscaba una transferencia para hacer “una diferencia económica”, en charla con ABC Cardinal el pasado lunes.

Lo que respondió Demichelis

“Las declaraciones de una persona a quien no conozco y que no tuve la posibilidad de hablar en persona, no me modifica mi manera de ser. Porque si me tengo que llegar a guiar por cada una de las declaraciones que hace cada uno, no voy a tomar decisiones certeras”.

“Las cosas que tuve que hablar con Robert las hablé en persona; las hablé con el plantel. No es momento de hablar del mercado, porque River es muy grande y primero hay que ganar el título, darle buena finalización al torneo y también hay que clasificar en la Copa”, expresó.

“Lamentablemente, el formato del fútbol argentino, que no es paralelo a otros mercados, hace que muchos representantes se confundan en el momento y eso hace que se confundan los jugadores”.

“Hoy se entrenó, estuvo en el vestuario y va a seguir siendo un jugador muy importante para nosotros, que lo venía muy haciendo bien”, sentenció.