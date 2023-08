El mensaje de Marcelo en redes tras lesionar a Luciano Sánchez

Marcelo fue el protagonista de una de las lesiones más graves en la historia del fútbol. El ex Real Madrid, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Argentinos Juniors y Fluminense, lesionó sin intención a Luciano Sánchez, quien sufrió una luxación completa de la rodilla izquierda, que demandará una recuperación entre 10 a 12 meses.

Lea más: La lesión de Luciano Sánchez: “Separación del fémur y el peroné”

El lateral del Tricolor, quien inmediatamente después del golpe explotó en llanto, fue expulsado por la acción. Posterior al partido en el Diego Armando Maradona de Buenos Aires, el defensor fue hasta el vestuario local para saber el estado de Sánchez y solicitar el número de teléfono del mismo. Luego, optó por abandonar el estado en auto y no con el resto del plantel.

Posteo de Marcelo para Luciano Sánchez

Antes, el zurdo dejó un mensaje en redes sociales, en el que deseó una pronta recuperación a Sánchez. “Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!”, escribió tanto en Twitter como en Instagram.

“Ni me sale hacerlo cargo a Marcelo”

Marcelo acompañó las palabras con una fotografía del momento en el que saluda al lateral derecho argentino antes del inicio del choque. “No me queda claro si la lesión es por la patada de Marcelo (…) No me surge ni me sale hacerlo cargo a Marcelo”, comentó este miércoles Alejandro Roncoroni, dirigente y médico del club argentino, a D Sports Radio.