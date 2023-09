Harry Maguire y la salud mensal

Londres (EFE). No es fácil ser Harry Maguire. No es sencillo entrar a un terreno de juego con la camiseta de tu país, tras ser prácticamente apartado de tu equipo, y que 50.000 espectadores se rían de ti y hagan ‘olés’ cada vez que toques la pelota. No es fácil saber que eres un chiste, un “meme” para los aficionados. No es fácil, pero nadie hace nada para subsanarlo.