Arranca la Champions League 2023/24 con Almirón entre los protagonistas

El Manchester City, con su goleador estrella Erling Haaland, iniciará la defensa de su título ante el Estrella Roja de Belgrado.

Lea más: El PSG, 410 millones para ganar la Champions; el City, 239 para retener el título

En la primera edición de la Champions en dos décadas que no contará con tres de sus cuatro máximos goleadores históricos (Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Karim Benzema) , el noruego Erling Haaland tratará de seguir a la caza de estos delanteros, teniendo mejores números que los otros tres a su edad.

El noruego del Manchester City fue el máximo goleador de la pasada edición de Champions, con 12 goles, siendo uno de los grandes artífices del primer título de los Citizens en la máxima competición europea de clubes, lo también le sirvió para ser elegido el mejor jugador del torneo.

Lea más: Los récords por llegar de Haaland

A sus 23 años, Haaland suma ya 35 goles... ¡en solo 30 partidos disputados en Champions! De seguir esta progresión, superar los 140 goles anotados por Cristiano Ronaldo o los 129 de Messi en este torneo no parece una locura.

Contra el Estrella Roja tendrá la primera ocasión de seguir ampliando sus estadísticas.

Con un paraguayo

* Miguel Almirón (29 años) disputará su primer torneo internacional en Europa, donde arribó en febrero del 2019. Con Newcastle suma 20 goles en 149 partidos en Premier. Incluyendo todas las competencias: acumula 25 goles y 9 asistencias en 169 juegos con las Urracas.

* El último paraguayo en disputar la fase de grupos de la Champions fue Blas Riveros, con el Basilea en la temporada 2017/18.

* Después de cinco años tendremos nuevamente a un abanderado en la prestigiosa competencia de clubes más importante del mundo.

* Paraguayos que ganaron la Champions o Copa de Europa: Roque Santa Cruz (Bayern Munich, 2001) y Juan Bautista Agüero (Real Madrid, 1966).

Partidos para hoy;

* Grupo E: 15:00 Lazio - Atlético Madrid (Star+); 15:00 Feyenoord - Celtic (Star+).

* Grupo F: 12:45 AC Milan - Newcastle (ESPN); 15:00 París SG - Borussia Dortmund (Star+).

* Grupo G: 12:45 Young Boys - RB Leipzig (ESPN2); 15:00 Manchester City - Estrella Roja (ESPN).

* Grupo H: 15:00 Shakhtar Donetsk - FC Porto (ESPN3); 15:00 Barcelona - Amberes (ESPN2).

Para mañana:

* Grupo A: 12:45 Galatasaray vs. FC Copenhague (Star+); 15;00 Bayern Munich - Manchester United (SNT y ESPN).

* Grupo B: 15:00 Arsenal vs. PSV Eindhoven (Star+); 15:00 Sevilla vs. Lens (ESPN4);

* Grupo C: 12:45 Real Madrid vs. Unión Berlín (ESPN2); 15:00 Sporting Braga vs. Napoli (ESPN3).

* Grupo D: 15:00 Benfica vs. Salzburgo (Star+); 15:00 Real Sociedad vs. Inter (ESPN2).