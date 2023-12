3-2: Real Madrid se impone en el estadio de Union Berlín

Union Berlín y Madrid finalizaron su participación en la Champions League con un marcador de 3-2 y una victoria para el cuadro madridista. Union Berlín llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 1-1 en el último partido celebrado frente a Sporting de Braga. Por su lado, Real Madrid venció en sus dos últimos encuentros de la competición contra Nápoles en casa y Sporting de Braga en su estadio, por 4-2 y 3-0 respectivamente y acumulaba cinco victorias seguidas en la competición. Los locales, al finalizar el encuentro, se quedaron en cuarto puesto de la clasificación, mientras que Real Madrid se colocó en primer lugar.

El encuentro comenzó con buen pie para el equipo local, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con un tanto de Kevin Volland, terminando de esta manera el primer periodo con un 1-0 en el marcador.

Tras el descanso llegó el gol para Real Madrid, que consiguió el empate gracias a un gol de Joselu a los 61 minutos. Anotó de nuevo el equipo visitante a los 72 minutos a través de un doblete de Joselu. No obstante, un gol de Alex Kral hizo el empate para el once acerero en el minuto 85. Se adelantó el once madridista por medio de un gol de Dani Ceballos justo antes del pitido final, en concreto en el 89, cerrando así el enfrentamiento con un resultado definitivo de 3-2.

El técnico de Union Berlín, Nenad Bjelica, dio entrada al campo a Alex Kral, Laïdouni, Becker, Aaronson y Trimmel en sustitución de Jaeckel, Khedira, Robin Gosens, Juranović y Kevin Volland, mientras que por parte de Madrid, Carlo Ancelotti sustituyó a Toni Kroos, Rüdiger, Brahim y Nico Paz por Valverde, David Alaba, Rodrygo y Dani Ceballos.

El árbitro amonestó con tarjeta amarilla a Khedira y Laïdouni por parte de Union Berlín y a Bellingham y David Alaba por parte del equipo madridista.

Con este resultado, Union Berlín se mantiene con dos puntos, en plaza de no seguir en competición y Madrid asciende hasta los 18 puntos, ocupando un lugar de acceso a la próxima fase del torneo.