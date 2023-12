El Furacão presenta como refuerzos al “Sargento” Gamarra y a Romeo Benítez

Gamarra, ex jugador de Olimpia de 23 años y considerado “¡El nuevo Sargento del Furacão!”, firmó un contrato por cuatro temporadas con el club brasileño

El delantero Benítez, de 21 años y que llegó procedente de Guaraní, acordó un contrato con vigencia de cinco años.

“Estoy muy feliz. Quiero agradecer a todos en el Athletico Paranaense por recibirme como me recibieron. Me sentí muy bienvenido aquí. Y solo eso me hizo tener un cariño inmenso por el club”, señaló Mateo Gamarra en su presentación.

“Tenía el sueño de jugar aquí en Brasil y ahora voy a tener la oportunidad de hacerlo realidad. Y quiero hacerlo ayudando al Atlético a llegar a las primeras posiciones, que es donde Un club como éste tiene que estar”, afirmó por su parte Romeo Benítez.

Gamarra confesó que se cumple un sueño personal de jugar en el fútbol brasileño y que su objetivo es ganar títulos y volver a ser convocado a la selección paraguaya. “Soy un jugador con mucha dedicación, mucho trabajo y mucha disciplina. Intentaré ganar títulos aquí con el club”, destacó.

Copa Sudamericana y en busca de técnico

Athletico Paranaense finalizó en octavo lugar en el Brasileirão 2023, logrando la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024, certamen que llegó a conquistar en el 2018.

Su primera competencia en el próximo años será el torneo estadual Paranaense 1, en el que debutará el miércoles 17 de enero enfrentando de visitante al Andraus Brasil.

El Furacão es vigente campeón del Paranaense 1, tras ganar en la final al Cascavel. Otros clubes populares que disputan este torneo estadual son Coritiba y Londrina.

* En busca de técnico. El Athletico hizo oficial la propuesta para contar con el español Domènec Torrent como entrenador para 2024. El DT también cuenta con el aval de Fernandinho -trabajaron juntos en el Manchester City, cuando Domènec era ayudante de Pep Guardiola. El brasileño Wesley Carvalho dirigió al equipo en el tramo final del Brasileirão 2023.