Tres jugadores exigen la titularidad a Mancini

“Es una situación muy extraña, pero encontramos otros jugadores para alinear”, narró Mancini en la vigilia del partido contra Omán por la primera fecha del Grupo F de la Copa de Asia, que se completará con el duelo Tailandia-Kirguistán.

El entrenador italiano contó en conferencia de prensa que Al-Faraj, Al-Ghannam y Al-Aqidi “pidieron ser titulares, pero el DT soy yo y soy el que toma las decisiones”.

“Les preguntamos dos o tres veces si querían jugar en la selección y la respuesta fue ‘no’. Ellos decidieron no jugar, no yo”, aclaró Mancini, quien asumió como DT de Arabia Saudita dos semanas después de renunciar a la “azzurra”.

“Al-Faraj dijo que no quería jugar amistosos; Al-Ghanem que no era fácil jugar para la selección y Al-Aqidi le dijo al entrenador de arqueros que si no era titular prefería irse”, precisó Mancini.

“Entiendo el deseo de los jugadores más experimentados de jugar como titulares, pero no que un joven no desee unirse a la selección si no se le garantiza el puesto desde el inicio. Quiero jugadores que deseen representar a su país y no quiero volver a hablar de ellos”, concluyó Mancini.

Pese a esta situación inédita para su carrera, Mancini aseguró sentirse “bien” al frente de la selección de Arabia Saudita, que al mando del DT francés Hervé Renard sorprendió en el Mundial de Qatar 2022 al vencer por 2-1 a Argentina, que luego ganó el torneo. (ANSA).