Copa de África: Túnez queda eliminado y Costa de Marfil se salva

El adiós de Túnez llegó con un triste 0-0 contra Sudáfrica en Korhogo. Las ‘Águilas de Cartago’ terminaron últimas con 2 puntos en un grupo E en el que eran los cabezas de serie y donde mostraron una imagen mucho peor que la que le permitió ganar hace trece meses a Francia (1-0) durante la primera fase del Mundial de qatar-2022.

Lea más: Marruecos, Congo, Costa de Marfil, Malí, Sudáfrica y Namibia completan los octavos

Sudáfrica (2º, 4 puntos) se clasificó a octavos de final, en una llave en la que Mali terminó líder con 5 puntos, después de su empate 0-0 contra Namibia (3º, 4 puntos) , que hizo historia al clasificarse por primera vez para las rondas de eliminación directa de la CAN. Los namibios se aseguraron ser uno de los cuatro mejores terceros clasificados de los seis grupos.

En el otro grupo en resolverse este miércoles, Marruecos, semifinalista del último Mundial, ganó 1-0 y eliminó a Zambia. Los marroquíes acabaron líderes del grupo F con 7 puntos, seguido de la República Democrática del Congo (2ª, 3 puntos) , que se clasificó con un empate 0-0 ante Tanzania (4º, 2 puntos) .

Zambia fue tercera con 2 puntos y no pudo entrar a octavos como uno de los cuatro mejores terceros de los seis grupos, algo que sí logró el anfitrión Costa de Marfil, que hasta este miércoles estuvo al borde de la eliminación. Le salvó la derrota zambiana ante los marroquíes.

Resultados de la última fecha de fase de grupos

-GRUPO E:

* Namibia 0- Malí 0.

* Sudáfrica 0- Túnez 0.

-Posiciones: Malí 5 (c), Sudáfrica 4 (c), Namibia 4 (c), Túnez 1.

-GRUPO F:

* Zambia 0-Marruecos 1. Gol: 37′ Hakim Ziyech (M). Ast: 15.231.

* Tanzania 0- Congo 0.

-Posiciones: Marruecos 7, RD Congo 3 (c), Zambia 2, Tanzania 2.

Los octavos de final

Emparejamientos de los octavos de final:

-Sábado 27: 14:00 Angola vs. Namibia; 17:00 Nigeria vs. Camerún.

-Domingo: 14:00 Guinea Ecuatorial vs. Guinea; 17:00 Egipto vs. Congo

-Lunes: 14:00 Cabo Verde vs. Mauritania; 17:00 Senegal vs. Costa de Marfil.

-Martes: 14:00 Malí vs. Burkina Faso; 17:00 Marruecos vs. Sudáfrica.

Argelia despide a su DT

El presidente de la Federación Argelina de Fútbol (FAF), Walid Sadi, anunció ayer que Djamel Belmadi deja de ser seleccionador nacional, un día después de la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa de África de Naciones (CAN) en Costa de Marfil.

Djamel Belmadi, nacido en la periferia de Paris hace 47 años, era seleccionador de Argelia desde 2018. El mayor éxito de Belmadi como seleccionador de Argelia fue el título en la Copa de África de 2019.

Sin embargo en las dos ediciones siguientes del torneo continental, en 2022 y hasta en 2024, los ‘Zorros del Desierto’ cayeron en la fase de grupos. Tampoco consiguió clasificar a Argelia para el Mundial de Qatar-2022.