Talleres rechazó una nueva propuesta por Ramón Sosa

Ramón Sosa está en la órbita de Los Ángeles Galaxy, pero Talleres de Córdoba no venderá al futbolista paraguayo por US$ 12.500.000. La franquicia de la Major League Soccer presentó una nueva propuesta por el ex River Plate y Olimpia, según informó el periodista César Merlo, mejorando el primer monto ofrecido, que fue de US$ 10.000.000.

El especialista en el mercado de pases reveló que el club americano tiene a Sosa como prioridad, pero en la “T”, desean un monto superior por el atacante de 24 años. “Por ese dinero, se queda. Los Ángeles sabe cuánto vale el jugador y qué hay que hacer para cerrar el trato”, expresó Andrés Fassi, presidente de la entidad cordobesa, a Território MLS.

Ramón Sosa, 38 partidos y 11 goles en la T

Ramón Sosa, quien el sábado convirtió en el triunfo 4-1 sobre Rosario Central, suma 38 partidos con la camiseta de Talleres de Córdoba. Procedente de Gimnasia y Esgrima La Plata, el ofensivo de la selección paraguaya es una de las piezas clave del equipo argentino. Además de la cantidad de encuentros, suma 11 tantos entre los certámenes de Liga y la Copa Argentina.

El golazo de Ramón Sosa vs. Rosario Central