El Aurora boliviano pasa a la fase 2 de la Copa Libertadores

Aurora, que había ganado 1-0 en la ida, abrió el marcador a los 2 minutos con el tanto del colombiano Oswaldo Blanco (2′), pero Melgar igualó con gol de Cristian Boldacahar (7′). En el equipo boliviano fueron expulsados David Robles (67′) y Oswaldo Blanco (81′).

Emparejamientos de la Fase 2:

* Martes 20: 19:00 Portuguesa (Ven) vs. Palestino (Chi); 21:30 Águilas Doradas (Col) vs. Bragantino (Bra); 21:30 Always Ready (Bol) vs. Sporting Cristal (Per).

* Miércoles 21: 19:00 Puerto Cabello (Ven) vs. Nacional (Uru); 21:30 Aurora (Bol) vs. Botafogo (Bra); 21:30 Aucas/Nacional vs. Atlético Nacional.

* Jueves 22: 19:00 Sportivo Trinidense (Par) vs. El Nacional (Ecu); 21:30 Godoy Cruz (Arg) vs. Colo Colo (Chi).