Diego Gómez agiganta su figura

La intervención de Gómez estuvo a la altura de sus compañeros estrellas, el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez, quien realizaba su debut oficial en el equipo de Florida, y los españoles Sergi Busquets y Jordi Alba.

Lea más: Diego Gómez marcó en el debut con triunfo del Inter Miami

El finlandés Robert Taylor (39′) abrió el marcador y Diego Gómez (84′) puso el 2-0, tras una triangulación sudamericana. Messi condujo el balón por el centro del campo, encontró a Suárez en el área, y éste se la pasó a Gómez que batió al portero de un tiro cruzado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el equipo de Real Salt Lake jugó de titular el volante paraguayo Braian Ojeda.

* Diego Gómez (20 años) marcó su 6° gol en el año en 8 partidos (incluyendo con la Albirroja). Es el 2° grito sagrado, en 13 presentaciones, con Inter Miami en los Estados Unidos.

* Gómez tuvo un 83% de efectividad de pases en el partido ante Real Salt Lake, con 11 duelos ganados y 5 recuperaciones, según estadísticas de @SofascoreLA.

* Diego Gómez es el único futbolista paraguayo que ha compartido equipo con Lionel Messi. Son 377 compañeros que tuvieron el privilegio de compartir cancha con el astro argentino. El del miércoles fue el 11° partido que jugaron juntos Gómez y Messi. Fuente: @carasaki10.

* Valor de mercado. Gómez (USD 17,4 millones) es el 2° Sub 25 mejor cotizado en la MLS, por detrás del argentino Thiago Almada (19,5M). Fuente: @CIES_Football. No será sorpresa si en junio reciba una propuesta de Europa.

* Destino Europa. “No tiene cláusula. El no es un jugador para quedarse mucho tiempo en el Miami. No será sorpresa que tengamos una oferta en el verano europeo y pueda salir. El club no le va a poner precio”, señaló Renato Bittar, representante de Diego Gómez