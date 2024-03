Camino a la Copa América: Argentina juega esta noche y Brasil, mañana

Las principales selecciones de Europa y Sudamérica aprovechan la ventana de partidos internacionales de marzo para realizar las últimas pruebas importantes de cara a la Eurocopa 2024 (en Alemania, del 14 de junio al 14 de julio) y la Copa América 2024 (en Estados Unidos, del 20 de junio al 14 de julio).

* Argentina, la campeona mundial, jugará dos amistosos en Estados Unidos, hoy contra El Salvador en Filadelfia y el martes en Los Angeles contra Costa Rica, pero no estará en esta ventana internacional su estrella Lionel Messi (lesionado).

* Brasil, con el estreno de Dorival Júnior como seleccionador, tendrá dos duelos exigentes; el primer examen será mañana en Wembley contra Inglaterra, antes de visitar el martes a España en el Santiago Bernabéu.

El extécnico del Flamengo y el Sao Paulo no contará para estos partidos con los porteros Alisson y Ederson, el central Marquinhos, el capitán Casemiro ni el goleador histórico Neymar.

* Alemania, anfitriona de la Eurocopa, se medirá a Francia y Países Bajos, mientras que Inglaterra, además del duelo ante Brasil, se enfrentará a Bélgica.

* Portugal, sin Cristiano Ronaldo (con dolencia), derrotó ayer 5-2 a Suecia con goles de Rafael Leão, Matheus Nunes, Bruno Fernandes, Bruma y G. Ramos.

Principales amistosos:

-Hoy: 14:00 Noruega vs. República Checa (ESPN2); 16:45 Países Bajos vs. Escocia (ESPN); 16:45 Albania vs. Chile (Star+); 17:30 España vs. Colombia (Star+); 18:00 Argelia vs. Bolivia; 21:00 Argentina vs. El Salvador (Bet35); 22:30 Perú vs. Nicaragua.

-Mañana: 14:00 Rep. Irlanda vs. Bélgica (ESPN); 15:00 Euskadi vs. Uruguay; 16:00 Inglaterra vs. Brasil (Star+); 17:00 Francia vs. Alemania (ESPN).

-Domingo: 16:00 Ecuador vs. Italia; 18:00 Guatemala vs. Venezuela.

-Lunes: 13:00 Rusia vs. Paraguay (Tigo Sports); 17:00 Bolivia vs. Andorra.

-Martes: 15:30 Colombia vs. Rumania; 15:30 Costa de Marfil vs. Uruguay; 15:45 Inglaterra vs. Bélgica (ESPN); 15:45 Alemania vs. Países Bajos (ESPN2); 16:00 Francia vs. Chile (Star+); 16:30 España vs. Brasil (Star+); 21:30 Perú vs. Rep. Dominicana; 22:50 Argentina vs. Costa Rica.