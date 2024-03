Xabi Alonso decide continuar en el Bayer Leverkusen

“Mi trabajo en el Bayer aún no ha terminado. Quiero ayudar al club, ayudar a los jugadores a seguir desarrollándose, la directiva es estupenda... todo es fantástico aquí. Aún soy un entrenador joven, pero creo que esta es la mejor decisión para mi futuro. Me he tomado mi tiempo y estoy seguro de ello " , dijo el entrenador, de 42 años, en declaraciones que recoge el diario " Bild " .

Reveló que la semana pasada tuvo una " buena conversación " con la cúpula del club, en la que le comunicó que quería seguir en el Bayer Leverkusen, y que está mañana informó de su decisión al equipo.

Clásico Bayern - Dortmund

A diez puntos del líder Bayer Leverkusen y a ocho jornadas para el final, las opciones del Bayern de Múnich de encadenar un duodécimo título en la Bundesliga se van agotando y hoy intentará apurarlas ante el Borussia Dortmund, en el choque estrella de la 27ª fecha.

Habitualmente, este duelo es la cima del campeonato alemán, un ‘Klassiker’ que atrae las miradas de todos, aunque esta temporada ha quedado algo descafeinado porque la sensación del curso es el Bayer Leverkusen y porque el Dortmund está en un discreto cuarto lugar, peleando por su lugar en la ‘zona Champions’ ante el acoso del RB Leipzig (5º, a solo un punto).

* Programa. Hoy: 10:30 Leverkusen- Hoffenheim (ESPN); 10:30 Leipzig-Maguncia; 10:30 Eintracht-Unión Berlín; 10:30 Bor. Mönchengladbach-Friburgo; 10:30 Werder Bremen-Wolfsburgo; 13:30 Bayern-Bor. Dortmund (ESPN2).

Domingo: 09:30 Augsburgo-Colonia (ESPN5); 11:30 Stuttgart-Heidenheim; 13:30 Bochum-Darmstadt.

* Posiciones: Leverkusen 70, Bayern 60, Stuttgart 56, Dortmund 50 Leipzig 49 Eintracht 40 Augsburgo 35 Hoffenheim 33 Friburgo 33.