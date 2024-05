César Menotti, el adiós a un histórico del fútbol argentino

César Luis Menotti murió el domingo a los 85 años debido a un problema de salud. “La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de Argentina”, confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las redes sociales.

Menotti fue internado en marzo de este año en un sanatorio privado de la ciudad de Buenos Aires por un “cuadro severo de anemia”. Posteriormente, fue dado de alta a mediados de abril. Aunque no hubo comunicado oficial sobre la causa del fallecimiento del ex entrenador argentino, los medios argentinos informaron que fue “por un cáncer de estómago”.

Murió César Luis Menotti: De jugador a entrenador

Nacido en la ciudad de Rosario, Menotti fue jugador en la década del sesenta, pero el principal protagonismo en el mundo del fútbol fue como técnico: campeón con Huracán en 1973 antes de dirigir a Argentina, con el que conquistó la Copa del Mundo de 1978. Años después, precisamente en 1982, fue reconocido como pionero en la modernización del equipo.

Murió César Luis Menotti: El homenaje de Messi

Lionel Messi despidió a Menotti a través de las redes sociales: “Nos dejó uno de los grandes de nuestro fútbol. Condolencias a su familia y seres queridos, QEPD”. Además, en el entretiempo de la final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, entre Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield, hubo homenaje en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Como jugador, Menotti jugó en Rosario Central, Racing y Boca Juniors y fue por un breve lapso compañero de Pelé en el Santos de Brasil. El rosarino dirigió quince equipos en cinco países y desde 2019 estaba a cargo de la dirección de selecciones nacionales de la AFA, forjando una muy buena relación con Lionel Scaloni, el DT campeón de Mundial Qatar 2022.

“Se nos fue un Maestro del fútbol, gracias por esas charlas entrañables en las que nos dejaste huella, hasta siempre flaco querido”, publicó Scaloni en Instagram. Por su parte, Mario Alberto Kempes, autor del gol para la consagración en 1978, también dejó un mensaje: “La partida de una figura tan emblemática y querida en el mundo del fútbol es una pérdida irreparable”.

Por su parte, el Barcelona, con el que ganó tres títulos como entrenador entre 1982 y 1983, y en el que dirigió a Diego Maradona, publicó: “El FC Barcelona quiere expresar sus condolencias por la muerte del ex entrenador del club, César Luis Menotti. Descanse en paz”. En España, el Atlético Madrid, el Real Madrid, entre otros, también homenajearon a Menotti.

Murió César Luis Menotti: El Mundial y la dictadura

El Mundial 1978 dejó un estigma a Menotti. La conquista fue en medio de una dictadura con 30.000 desaparecidos, según entidades humanitarias. El ex DT dijo una vez: “Fui usado, claro. Nadie podía imaginarse que se tiraban personas al océano”. No pudo evitar los reproches. Otro, pero futbolero, fue no convocar a esa Copa del Mundo a Diego Maradona, entonces con 17 años.