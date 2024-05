Manchester City goleó y sueña con una nueva Premier League

Manchester City conquistó un triunfo valioso en el Craven Cottage por la penúltima fecha de la Premier League. El vigente campeón goleó al Fulham y escaló momentáneamente a la cima de la tabla de posiciones. Joško Gvardiol con un doblete y un tanto de Phil Foden y Julián Álvarez (penal), los Ciudadanos ganaron 4-0 y sueñan con un nuevo título de Liga.

Lea más: Vídeo: El gol de Antonio Galeano en la derrota 4-1 de Nacional

El equipo de Pep Guardiola llegó a los 85 puntos y supera por 2 unidades al Arsenal, que todavía no disputó la ronda. El domingo, los Gunners medirán al Manchester United en Old Trafford con la obligación de ganar porque un empate o derrota puede sentenciar el certamen en la semana. El martes 14, los Citizens visitarán al Tottenham en la regularización de la rueda 34.

Enzo González debutó en la Premier League

El día tan esperado para Enso González llegó: debutó en la Premier League. El futbolista paraguayo entró en los minutos finales de la derrota 3-1 del Wolverhampton frente al Crystal Palace en el Molineux Stadium. El ex Libertad, que al banco por tercer partido consecutivo, reemplazó al portugués Toti Gomes a los 90 minutos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Miguel Almirón vs. Julio Enciso: paridad 1-1

El enfrentamiento de paraguayos en la Premier League no tuvo ganador. El Newcastle de Miguel Almirón y el Brighton de Julio Enciso igualaron 1-1 en el St. James’ Park por la fecha 37. El ex Cerro Porteño fue suplente e ingresó a los 68 minutos, mientras que el ex Libertad arrancó de titular y acabó reemplazado a los 67′. Ambos futbolistas fueron amonestados en el duelo.