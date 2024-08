“Si no le dan a Talleres lo que se arregló, Ramón Sosa no se irá”

Talleres y Nottingham Forest habían llegado a un acuerdo de palabra por Ramón Sosa. En el intercambio de documentos, el club de la Premier League modificó las condiciones que habían pactado por el futbolista paraguayo y la T frenó la operación. En consecuencia, la partida del ex River Plate y Olimpia a Inglaterra está paralizada.

Lea más: Ramón Sosa, ¡a Premier League!: Jugará en el Nottingham Forest

Andrés Fassi, presidente de la institución cordobesa, reveló a Cadena 3 que Sosa no será vendido hasta que los ingleses, que en 2021 habían adquirido a Braian Ojeda, no cumpla con el arreglo original. “El tema Sosa está en horas de definición… Si no le dan a Talleres lo que se arregló, no se irá”, comentó el titular al medio radial de la ciudad de Córdoba.

Ramón Sosa, por US$ 15.000.000

Según revelaron los especialistas en mercado de pases, Germán García Grova y César Merlo, la transferencia de Ramón Sosa de Talleres de Córdoba al Nottingham Forest será por US$15.0000.000, bonos incluidos. Por su parte, el jugador de la selección de Paraguay había acordado firmar un contrato por cinco temporadas.

Lea más: Diego Gómez: Brigthon e Inter Miami llegaron a un acuerdo