Ramón Sosa, ¡a Premier League!: Jugará en el Nottingham Forest

Ramón Sosa fue la novela del mercado de pases del fútbol argentino. Este jueves, después de tantas ofertas rechazadas, Talleres de Córdoba aceptó una propuesta por el futbolista paraguayo y llegó a acuerdo para transferir al ex River Plate y Olimpia. ¿El nuevo club del atacante? El Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra, un bicampeón de Europa.

Los especialistas en el mercado de pases internacional, Germán García Grova y César Merlo, revelaron que los clubes pactaron el traspaso de Sosa por US$15.0000.000, bonos incluidos. Por su parte, el jugador de la selección de Paraguay firmará un contrato por 5 años. Los Tricky Trees serán el quinto equipo del ofensivo de 24 años tras el Kelito, el Decano, Gimnasia La Plata y la T.

Ramón Sosa, cuarto paraguayo en Premier League...

Ramón Sosa, quien debutó en River Plate del fútbol paraguayo en enero de 2020, será el cuarto paraguayo en la temporada 2024-2025 de la Premier League. El oriundo de Maracaná competirá frente a Julio Enciso del Brighton, Miguel Almirón del Newcastle y Enso González del Wolverhampton, que sufrió la rotura de ligamento cruzado y estará seis meses de baja.

Ramón Sosa, segundo paraguayo en Nottingham Forest

Ramón Sosa será el segundo paraguayo en el Nottingham Forest después de Braian Ojeda. El mediocampista, también con pasado en Olimpia, había llegado al dos veces campeón de la Champions League en 2021. En aquel entonces, el equipo de la ciudad de Nottingham militaba en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés.

¿Diego Gómez será el quinto paraguayo en la Premier?

Diego Gómez es otro futbolista paraguayo con futuro inmediato en la Premier League de Inglaterra. El capitán de la selección de Paraguay Sub 23, que disputa los Juegos Olímpicos París 2024, está muy cerca de fichar por el Brighton de Julio Enciso. Las Gaviotas y el Inter Miami negocian por el mediocampista ex Libertad por un monto que alcanzaría los US$ 18.000.000.