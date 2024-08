Nottingham Forest empató el cruce de paraguayos entre Ramón Sosa y Miguel Almirón. Así como el ex Cerro Porteño participó en el 1-0 de las Urracas a los 20 segundos, el ex Olimpia también estuvo involucrado en el 1-1 de los Rojos. El atacante desvió un lanzamiento lateral con la espalda y dejó a Jota Silva frente al arco. El portugués no falló e igualó el encuentro a los 49 minutos.

El gol de Nottingham con ¿pase de Ramón Sosa?