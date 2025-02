Boca Juniors destituyó a Fernando Gago: ¿Viene por Martín Palermo?

Boca Juniors terminó el ciclo de Fernando Gago: el club destituyó al entrenador después de la dura eliminación de la Copa Libertadores 2025. El Xeneize perdió por penales en la Bombonera con Alianza Lima en la Fase 2 y quedó sin competencia internacional por el resto de la temporada. La decisión de prescindir del DT fue decisión de Juan Román Riquelme, reveló ESPN Argentina.

Por su parte, el Diario Olé cuenta que Gago tenía planificado continuar a pesar del fracaso continental, pero Riquelme, en comunión con el Consejo del Fútbol, determinó la salida del técnico de 38 años, que asumió el 15 de octubre de 2024 después de rescindir con Chivas de Guadalajara. El DT solo dirigió 22 partidos: fueron 11 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

“Boca decidió terminar el ciclo de Fernando Gago”

“‘No hay mañana’. La sentencia salió desde el corazón de Boca Predio inmediatamente después de los penales ante Alianza Lima, la peor eliminación que se recuerde en una Copa Libertadores y el pedido de la gente para ‘que se vayan todos’. Boca decidió terminar el ciclo de Fernando Gago. El por qué está claro, cómo y cuándo está por verse”, escribió el medio argentino en X.

La despedida de Fernando Gago sería el viernes

A partir de ahora, Boca Juniors empieza a buscar al reemplazante de Fernando Gago, quien dirigiría el viernes el último encuentro al frente del equipo auriazul: recibirá, a las 20:00, al Rosario Central de los paraguayos Agustín Sández, Enzo Giménez y Carlos Sebastián Ferreira por la octava fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Argentina.

¿Martín Palermo es candidato en Boca Juniors?

Martín Palermo es un histórico ex jugador de Boca Juniors, pero la relación con Juan Román Riquelme no es buena desde tiempos de futbolistas. Es más, en 2023, el actual técnico de Olimpia manifestó que “no creo que Riquelme me llame para dirigir a Boca. Si me llama será por algún interés. La convivencia con él no durará nada, para que voy a mentirle al hincha…