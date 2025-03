River busca recuperarse en el Apertura de la derrota en la Supercopa

El equipo de Marcelo Gallardo, con refuerzos en los que invirtió decenas de millones de dólares, llegaba como favorito contra un Talleres que solo ganó un partido en ocho fechas del Apertura, en un partido entre los dos mejores equipos de la temporada 2023, con una nueva copa nacional en juego.

Pero River volvió a mostrar el fútbol lento, anunciado y escaso de llegadas, como lo viene haciendo en el certamen doméstico. No pudo torcer a un Talleres limitado pero batallador, que terminó por imponerse en una dramática serie de penales, en la que el ‘Millonario’ falló cuatro de sus seis remates.

“No hay ningún tipo de excusa. Hubo tres obstáculos: el rival, el clima y, sobre todo, nosotros mismos. No tuvimos en ningún momento la energía necesaria para afrontar este tipo de partidos” , evaluó el DT Gallardo tras la fuerte caída.

“Nos falta mostrar otra cara para lo que está habituado el hincha de River. Estamos en la búsqueda, pero no hemos sido continuos ni constantes. He pasado por momentos adversos, y cuando no salen las cosas, hay que seguir insistiendo” , agregó el DT más exitoso de la historia de River, con 14 títulos, pero ninguno aún en su segundo ciclo.

Con este panorama, River volverá al torneo Apertura el domingo, frente a un alicaído Atlético Tucumán en el estadio Monumental, donde más de 80.000 hinchas darán su parecer luego de un tropiezo inesperado, y también necesitado de recuperarse de la caída ante Estudiantes (2-0) en la jornada pasada.

Boca, también obligado a ganar

En una situación similar asoma Boca Juniors, en un expectante cuarto puesto en el Grupo A, pero con el entrenador Fernando Gago en la cuerda floja luego de la dolorosa eliminación a las primeras en la Copa Libertadores de 2025, lo que obliga al ‘Xeneize’ a ganar el Apertura, único torneo que le queda por delante hasta junio.

El clásico de la fecha enfrentará a San Lorenzo de Almagro contra Independiente de Avellaneda, en un duelo entre líderes del Grupo B.

* Programa de la 9ª jornada.

Viernes:

19:00 Banfield-Argentinos (TyC Sports)

19:00 Vélez-San Martín de San Juan

21:15 Central Córdoba-Boca (ESPN).

Sábado:

17:00 San Lorenzo-Independiente (TyC)

19:15 Racing-Huracán (TyC)

21:30 Sarmiento-Barracas Central

21:30 Platense-Lanús (TyC).

Domingo:

17:00 Defensa y Justicia-Estudiantes (TyC)

17:00 Aldosivi-Tigre

19:15 River-Atlético Tucumán (ESPN)

21:30 Instituto-Godoy Cruz (TyC)

21:30 Newell’s-Belgrano.

Lunes:

19:00 Gimnasia y Esgrima-Riestra

21:15 Talleres-Rosario Central

21:15 Independiente Rivadavia-Unión.

-Formato: Los 8 primeros de cada grupo avanzan a la ronda de octavos de final:

* Posiciones: Grupo A: Estudiantes 18 puntos, Tigre 18, Argentinos 18, Boca 17, Huracán 15, Central Córdoba 14, Defensa 14, Barracas 12, Ind. Rivadavia 10, Racing (1) 9, Banfield 8, Belgrano 8, Newell’s 6, Unión (1) 5, Aldosivi 2.

(1) Tienen su partido pendiente, se jugará el 20 de marzo.

Grupo B: Independiente 17 puntos, Rosario Central 17, San Lorenzo 17, River 15, Riestra 11, Gimnasia LP 10, Platense 9, Lanús 9, Instituto 7, Atl. Tucumán 7, Godoy Cruz (1) (2) 6, San Martín SJ 6, Sarmiento 6, Talleres (1) 5, Vélez 2.

(1) Tienen su partido suspendido a los 45 minutos. Igualaban 0-0. (2) Se le descontaron 3 puntos por incidentes.