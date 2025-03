Brasil promete darle “una paliza” a Argentina en el Clásico

Con cinco fechas por delante, Argentina (28 puntos) lidera con holgura el premundial, seis unidades por delante del escolta Ecuador (22) y siete arriba de Brasil (21), mientras que Uruguay y Paraguay (20) y Colombia (19) completan el sexteto que por ahora se clasifica para el Mundial.

Pero la selección campeona del mundo ya ha hecho los deberes para acudir a Norteamérica-2026 a defender el título ganado en Qatar-2022, y apuntará a sellar el pasaje nada menos que ante su rival más acérrimo.

Del otro lado, Brasil intentará cobrarse revancha de la histórica caída de noviembre de 2023 en el Maracaná (1-0), su primera derrota como local por eliminatorias, a la vez que buscará un triunfo que le permita sumar confianza de cara a las últimas jornadas del clasificatorio.

“Darles una paliza”

Brasil no gana en Argentina desde hace 16 años y no marca en Argentina desde hace 10 años. Eso no desanimó al delantero brasileño Raphinha, quien inició las hostilidades prometiendo marcar contra el campeón del Mundo en Buenos Aires

“Vamos a darle una paliza a Argentina. Sin duda. Una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta. Y voy a hacerles un gol”, prometió el crack del Barcelona de España.

El portero Bento señaló que “será un partido de Copa Libertadores, porque a los argentinos les gusta provocar y jugar fuerte” .

“Brasil es Brasil. Tiene grandísimos jugadores, de los mejores del mundo en su equipo y siempre será un rival temible, respetado por nosotros. Ya lo analizamos,, pero es un gran rival”, destacó por su parte Lionel Scaloni, DT de la selección campeona del mundo.

* Argentina y Brasil son los equipos más goleadores (22 y 19), de más tenencia (64% y 63%), de mayor efectividad de pases (88% y 89%) y más faltas recibidas (223 y 205) en estas Eliminatorias Sudamericanas.

* No se registran victorias consecutivas de una misma selección en los enfrentamientos entre Argentina y Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste ganó el último partido, triunfo 1 a 0 en tierras brasileñas en noviembre de 2023.

* Este será el primer partido entre Brasil y Argentina que no tendrá la participación ni de Neymar ni de Messi desde la final de la Copa Confederaciones 2005. Son 20 enfrentamientos entre los países en ese lapso, con nueve victorias de la Canarinha, siete de la Albiceleste y cuatro empates. (Fuente: CONMEBOL.com / OPTA)