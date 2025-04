Botafogo logra su primera victoria en la Copa Libertadores 2025

Con dos agónicos goles, el Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores, logró el martes su primera victoria en la edición 2025 al vencer en casa por 2-0 al Carabobo de Venezuela, en partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del torneo continental.

En el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Patrick de Paula (88′) y Matheus Martins (90′+8) marcaron los goles para el equipo carioca, dirigido ahora por el portugués Renato Paiva y que en la primera fecha había caído 0-1 ante Universidad de Chile en Santiago de Chile.

Por el mismo grupo A, Estudiantes de La Plata recibía más tarde a Universidad de Chile.

* Posiciones: Estudiantes LP 3 puntos, Universidad de Chile 3, Botafogo 3, Carabobo 0.

La segunda fecha sigue este miécoles con seis partidos

Programa de partidos para este miércoles:

* Grupo F: 19:00 Nacional (Uru) vs. Bahía, en Montevideo (ESPN2). Árbitro: Darío Herrera (Arg).

* Grupo H: 19:00 Olimpia vs. Vélez Sarsfield, en Asunción (ESPN). Árbitro: Piero Maza (Chi).

* Grupo G: 21:30 Bolívar vs. Sporting Cristal, en La Paz (ESPN5). Árbitro: Maximiliano Ramírez (Arg).

* Grupo G: 21:30 Palmeiras vs. Cerro Porteño, en Sao Paulo (ESPN). Árbitro: Andrés Rojas (Col).

* Grupo C: 21:30 Flamengo vs. Central Córdoba, en Río de Janeiro (ESPN7). Árbitro: Cristian Garay (Chi).

* Grupo C: 23:00 Liga de Quito vs. Deportivo Táchira, en Quito (ESPN6). Árbitro: Joel Alarcón (Per).