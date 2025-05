Palmeiras derrotó 1-0 al Ceará con un gol de Gustavo Gómez

Palmeiras venció a Ceará con gol de Gustavo Gómez por la ida de la tercera ronda de la Copa de Brasil 2025. En el choque de paraguayos, el defensor anotó el único tanto del Verdão para el 1-0 sobre el Vozão de Antonio Galeano y Jorge Recalde en el Arena Castelão de la ciudad de Fortaleza. La revancha será el jueves 22 de mayo, a las 19:30, hora de Paraguay, en el Allianz Parque.

Lea más: Andrés Cubas eliminó a Lionel Messi de la Concachampions

Gómez, quien fue titular y disputó los noventa minutos, convirtió a los 34 minutos del primer tiempo. El capitán de la selección de Paraguay marcó por segunda vez en la temporada después de la anotación en el 3-0 al Inter de Limeira (13-02) por el Paulistão. El ex Libertad, Lanús de Argentina y Milan de Italia suma 15 partidos en el año entre torneos locales y la Copa Libertadores.

Antonio Galeano titular: Jorge Recalde ausente

Antonio Galeano, ex-Cerro Porteño, fue de la partida y completó el encuentro. En el regreso al fútbol brasileño, el mediocampista ofensivo registra 21 juegos y 4 goles entre el Brasileirão, la Copa de Brasil (1 gol), el Estadual Cearense y la Copa do Nordeste (3 tantos). Por su lado, Jorge Recalde no fue convocado (lleva 5 presentaciones, 4 en la Copa do Nordeste y 1 en el Cearense).