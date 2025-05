Brasileirão: Palmeiras defiende la punta ante São Paulo

Ambos equipos paulistas llegan al llamado “Choque Rey” de esta octava jornada tras ganar esta semana a domicilio en la Copa Libertadores, donde son protagonistas de las mejores campañas.

El colíder Bragantino tendrá una difícil salida hoy (18:30) en Porto Alegre contra un Gremio (13°) al alza tras la llegada del exseleccionador Mano Menezes.

El Flamengo (3°) recibe al Bahía (6°) hoy tras encajar la primera derrota el domingo pasado contra el Cruzeiro (2-1) y perder el liderato. El Fla también se recupera de un gran susto: aunque nadie salió herido, algunos de sus jugadores fueron blanco de un intento de asalto a su vuelta a Rio de Janeiro.

El campeón, Botafogo (12°), recibirá mañana (20:00) a Inter de Porto Alegre (9°) con la ambición de empezar a subir en la tabla.

* Programación: Hoy: Fortaleza vs. Juventude, Mirassol vs. Corinthians, Gremio vs. Bragantino, Vitória vs. Vasco da Gama y Flamengo vs. Bahía; Mañana: Sport Recife vs. Cruzeiro, Palmeiras vs. São Paulo, Atlético Mineiro vs. Fluminense y Botafogo vs. Internacional; Lunes: Santos vs. Ceará.

Principales posiciones: Palmeiras y Bragantino 16, Flamengo 14, Fluminense y Cruzeiro 13, Bahía 12, Ceará 11, Corinthias 10, Internacional 9 puntos.