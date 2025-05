Fabián Ruiz: La pieza clave en el esquema de Luis Enrique

“Me encanta porque además de lo bien que juega, siempre está disponible para los demás. Sabe jugar en función de sus compañeros. Puede dar asistencias, jugar entre líneas, jugar sin balón, crear ocasiones y tiene un buen golpeo”, afirmaba el entrenador.

Toda una declaración de amor para un futbolista con quien las relaciones no siempre han sido excelentes, que en su primera temporada era un comodín en el centro del campo antes de convertirse en un imprescindible.

El propio Luis Enrique confesaba que se había equivocado cuando en el Mundial de Catar prescindió de sus servicios, antes de que de la mano de Luis de la Fuente fuera elegido mejor jugador de la Eurocopa de 2024.

El entrenador asturiano no es el único que se ha equivocado con respecto a Fabián. Cuando llegó al Parque de los Príncipes en el verano de 2022, procedente del Nápoles, con su cara de yerno perfecto y su carácter introvertido, fue objeto de burlas y abucheos en las gradas.

El público se reía de su carácter gris, de su poca aportación al juego colectivo, de su falta de brillo. Hace unas semanas, cuando marcó el gol al Arsenal que enviaba a su equipo a la final de Múnich contra el Inter de Milán ya había conseguido doblegar esa tendencia negativa y convertirse en uno de los jugadores más queridos de los fans.

A sus 29 años, Fabián lo ha logrado sin tener que cambiar su manera de ser, sin elevar el tono ni tener que hacer piruetas mediáticas. Lo ha hecho a base de la disciplina y el talento que atesora, aportando solidez al centro del campo del equipo, la sala de máquinas desde la que parte todo el torrente de juego parisiense.

Junto a Vitinha y, en la mayor parte de los casos, Joao Neves, ha dado equilibrio al juego de conjunto. Fabián ha relegado al banquillo al francés Warren Zaïre-Emery, considerado uno de los mayores talentos del fútbol francés.

Aunque no lo parezca por su actitud, sus compañeros le consideran también como un puntal en el vestuario, donde no alza la voz, no profiere gritos de ánimo para arengar al equipo, pero donde los jóvenes acuden a escuchar su consejo, franco y directo.

“No soy un líder, yo trato de dar ejemplo con mi actitud en el campo”, señaló en una de sus pocas ruedas de prensa.

Ruiz se ha adaptado bien a París, una ciudad que conocía antes de su llegada al club, donde suele acudir al centro a pasear y todavía pasa desapercibido en muchos lugares, pese a que ha cobrado enorme fama entre los aficionados.

En su primera campaña se apoyó mucho en la figura de su compatriota Carlos Soler, con quién mantenía una relación de amistad muy cercana antes de que el valencianista fuera cedido al West Ham.

A diferencia de otros compañeros, que buscan en el fútbol el foco mediático, Fabián prefiere quedarse en la sombra, algo así como su manera de jugar en el que el trabajo oscuro cobra más importancia que las grandes jugadas.

El ex bético, que pasó cuatro años en el Nápoles, de donde se trajo una Copa de Italia, ha visto su palmarés reforzado en París con tres ligas, dos Copas de Francia, una Supercopa, y en la selección, donde fue campeón de Europa sub-21 en 2019, absoluto en 2024 y de la Liga de las Naciones en 2023.

Su peso creciente en el equipo de Luis Enrique puede obligarle a dar un paso al frente. Tras la victoria en la pasada Eurocopa, la final de Múnich puede abrir una nueva etapa en su carrera. Sin estridencias.