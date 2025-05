Nicolo Barella: “Nos merecemos un final feliz”

Tendrá una revancha el Inter ante el PSG de Luis Enrique, en una final que se disputará en el Allianz Arena de Múnich y que se presenta muy igualada.

“Estamos ilusionados, tenemos un gran respeto por el PSG porque es un equipo muy fuerte, pero haremos todo lo posible y, después de una temporada así, merecemos un final feliz”, dijo en rueda de prensa.

El Inter llega a la final después de haber dejado escapar el ‘Scudetto’ en la última jornada y haber caído eliminado en las semifinales de la Copa Italia. Se juega buena parte de su temporada ante un PSG que, para Barella, tiene unos centrocampistas diferenciales.

“Creo que tienen un medio campo excepcional, pero no solo eso. Es un gran equipo. Nosotros tenemos nuestra fuerza es la unidad del equipo. No por zonas. Es donde marcamos la diferencia. Lo hicimos contra el Barcelona. Si no, no puedes ganar a este tipo de rivales e intentaremos hacer lo mismo ante el PSG”, explicó.

Estar otra vez en una final es un sueño para Barella: “He soñado muchas veces con volver a jugar una final. Es el sueño de cualquier niño jugar estos partidos; son los que te dejan una huella profunda y una gran emoción. Contra el City, hace dos años, jugamos un gran partido; esta vez intentaremos ser más cuidadosos porque se gana con los detalles. Intentaremos traer la copa a casa”.

Pese a ser un gran llegador, lleva dos campañas sin marcar en ‘Champions’.

“No creo que haya que fijarse solo los goles marcados. Mi contribución va más allá de eso. Si pudiera marcar me encantaría, pero lo que quiero es construir algo más al equipo”, señaló.