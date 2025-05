Pavard, de campeón de Champions con el Bayern ante el PSG a rival en el Allianz

Pavard se erige para esta gran cita como una suerte de talismán para los de Simone Inzaghi. Conoce el estadio de la final, ya ha ganado el trofeo y derrotó al PSG. Un ‘pack’ completo para el galo, que llegará al partido tras perderse los 6 últimos por una lesión en elu tobillo izquierdo.

Podría ser incluso titular, pues se entrena con normalidad con el grupo desde hace días. Aunque en caso de que Inzaghi decida no ponerle de inicio, será el alemán Yan Bisseck el encargado de ocupar su puesto, junto al italiano Francesco Acerbi y al italiano Alessandro Bastoni en la línea de 3.

El campeón del mundo con Francia estuvo 4 años en Múnich y ganó 11 trofeos, incluido el triplete de 2020. Un total de 4 Bundesliga, 1 Copa de Alemania, 3 Supercopas de Alemania, 1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes y 1 Supercopa de Europa.

Salió en 2023 rumbo a Milán e Inzaghi le adaptó a su defensa de 3. Pasó de ser un lateral derecho a un central con proyección.

Desde su marcha de Alemania no marcó goles hasta, curiosamente, el pasado 16 de abril, en la vuelta de cuartos de final ante el Bayern de Múnich en San Siro. Celebró su tanto por todo lo alto. Se olvidó de su pasado. Conectó con la euforia colectiva del San Siro desatado que se vio en semifinales.

“No me olvido de mi etapa en el Bayern de Múnich, gracias aellos estoy aquí y he ganado tantos títulos. Pero en ese caso, con la emoción de mi primer gol con el Inter, en un momento importante... no pensé a quién tenía enfrente”, desveló en una entrevista con L’Equipe..

“Tengo y tendré siempre respeto por el Bayern. En ese momento pensé que el estadio (San Siro) se vendría abajo. Luego fui al vestuario del Bayern de Múnich para hablar con ellos”, añadió.

Para Pavard podría ser un partido aún más especial porque, además de ser en el estadio en el que pasó 4 buenos años, el rival es un equipo francés. Tiene clara sus preferencias.

“Después de la final volveré a ser francés. En Italia he sentido el cariño de la afición, del club. Es un ambiente en el que me siento muy bien”, comentó al rotativo francés.