Barcelona, bajo amenaza de Sanción de la UEFA, según The Times

Según la información de este periódico, la UEFA, que ya sancionó al club catalán por no dar información financiera correcta y le multó con 500.000 euros, ha encontrado que el club ha recaído en la misma violación del ‘fair play’ financiero y que, por lo tanto, podría enfrentarse a una sanción mayor.

Esto podría incluir la pérdida de puntos en competiciones UEFA o limitar el número de jugadores que pueden inscribir en estas competiciones, en el caso del Barcelona, la Liga de Campeones, a la que se ha clasificado como campeón de la Liga Española.

Según la UEFA, la venta del Barcelona del 10 % de sus derechos televisivos en 2022 durante los próximos 25 años no podía ser clasificada como “otros ingresos operacionales”, como hizo el Barcelona, y tendría que haber sido descrito en sus cuentas como “beneficios por pérdidas de activos intangibles”. De este modo, no podría incluirse en el ‘fair play’ financiero y no les ayudaba a cuadrar sus cuentas.

Unos meses después, el Barcelona vendió un 15 % adicional de estos derechos televisivos por 400 millones de euros y tampoco pudo describirlo en sus cuentas como “ingresos operacionales”, lo que llevó a que la UEFA les sancionara, el club lo llevara al Tribunal de Arbitraje Deportivo y perdiera la apelación, teniendo que abonar esas 500.000 euros.

Según “The Times”, Chelsea y Aston Villa también serán sancionados, pero al no ser reincidentes en estos cargos, solo se enfrentarán a multas económicas.