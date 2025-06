Néstor Lorenzo lamenta la ausencia de Luis Díaz para el partido contra Perú

“Reemplazar a Lucho no es fácil, no hay nadie como él. Hay 3 o 4 jugadores que podrían remplazarlo, pero no hay ninguno como él”, dijo en una rueda de prensa el estratega argentino al referirse a la ausencia del delantero del Liverpool ante los ‘incas’ por acumulación de tarjetas amarillas.

En el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Colombia se enfrentará a Perú este viernes, Lorenzo dijo que su equipo es muy consciente de la importancia del resultado con miras a la clasificación para el Mundial y se refirió al funcionamiento del grupo para los últimos cuatro encuentros de las eliminatorias.

“Hay unas formas, un sistema, unas dinámicas de funcionamiento del equipo que hacen que genere situaciones que le permitan ganar. La recuperación tras pérdida siempre se ha sostenido y ha sido una característica de este equipo. Ojalá mañana salga bien”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a los cambios en la lista inicial de convocados para los encuentros ante Perú y Argentina, el técnico señaló que se hicieron “debido a los incidentes que suelen ocurrir al final de temporada”.

“A muchos equipos les está pasando lo mismo: pequeñas lesiones producto de la carga que traen los futbolistas y de la competencia que han tenido, sobre todo en Europa”, precisó.

Al ser interrogado sobre si la presión de los malos resultados en los últimos partidos llevaría a Colombia a buscar el triunfo sin importar la buena manera de jugar que tradicionalmente ha tenido, Lorenzo respondió que si se juega bien, eso “llevará a situaciones para conseguir el triunfo”.

“Uno no puede esperar decir ‘ganemos como sea’. Hay unas formas, un sistema, unas dinámicas de funcionamiento del equipo que hacen que genere situaciones que le permitan ganar. La recuperación tras pérdida siempre se ha sostenido y ha sido una característica de este equipo. Ojalá mañana salga bien”, señaló.

Lorenzo se refirió a los resultados adversos de su selección en los últimos cuatro partidos, en los que no ha podido alcanzar la victoria y ha sumado un punto de 12 posibles.

“Sin duda que la confianza se tarda un tiempo en adquirirla y se pierde fácil. Sobre todo, cuando depende de otra persona, se tarda más, y cuando es de uno mismo ya depende de cada jugador. Y esto lo digo porque, lamentablemente, hemos perdido partidos donde el rendimiento no ha sido malo”, manifestó.

Al analizar a su próximo rival, Lorenzo destacó: “Tiene jugadores que han jugado mundiales, como el de 2018, con mucha experiencia. Muchos de ellos con una gran personalidad, gran trayectoria; incluso a nivel local han hecho buen ‘performance’ en la Copa Sudamericana”.