Mundial de Clubes 2025: Dónde ver en vivo los partidos de hoy

El Mundial de Clubes 2025 abre hoy la tercera y última fecha del cuadro principal. El Grupo A y el Grupo B definen a los clasificados a octavos de final: el Palmeiras de Gustavo Gómez enfrenta al Inter Miami de Héctor David Martínez a las 22:00, hora de Paraguay, en simultáneo con Porto vs. Al Ahly. Por su lado, la jornada comienza con Seattle Sounders vs. PSG y continúa con Atlético Madrid vs. Botafogo, ambos a las 16:00.

Mundial de Clubes 2025: Los partidos de hoy

Seattle Sounders vs. PSG, a las 16:00, por Tigo Sports + y DAZN

Atlético Madrid vs. Botafogo, a las 16:00, por Tigo Sports, Disney + y DAZN

Palmeiras vs. Inter Miami, a las 22:00, por Tigo Sports y DAZN

Porto vs. Al Ahly, a las 22:00, por Tigo Sports + y DAZN